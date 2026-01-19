Forum dei Giovani di Venticano, Arturo Nardone eletto Presidente

Venerdì 16 gennaio 2026 non è stata soltanto una data formale, ma un momento simbolico per l’intera comunità di Venticano: si è insediato il nuovo direttivo del Forum dei Giovani, riaffermando con forza il ruolo centrale delle nuove generazioni nella vita sociale, culturale e civile del paese.

Alla presidenza è stato eletto Arturo Nardone, sostenuto da dieci consiglieri – De Nisco Moreno, Di Placido Diego, De Nunzio Francesco, Garofalo Edoardo, Martignetti Melissa, Egidio Francesco, Lizio Alfonso, Cuoco Angelo, Nardone Alessia e Petrillo Giuseppe – che rappresentano energie, sensibilità e visioni diverse, ma unite da un obiettivo comune: dare ai giovani voce, spazio e responsabilità.

In un tempo in cui spesso i giovani vengono descritti come spettatori, il Forum ribadisce un messaggio chiaro: i giovani sono protagonisti del presente e architetti del domani. Sono il motore del cambiamento, la linfa che rinnova il tessuto sociale e culturale del territorio.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i votanti e a chi, negli anni, ha creduto nel Forum sostenendolo con costanza e fiducia. Con l’avvio del nuovo triennio, il Forum dei Giovani di Venticano si conferma come una casa comune, aperta e inclusiva, dove le idee diventano azioni e la partecipazione si traduce in crescita per l’intera comunità.