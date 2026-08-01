Santabarbara è il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale di Ariano

Da questa mattina il dott. Giuseppe Santabarbara è alla guida dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’Ospedale di Ariano irpino. A seguito di concorso pubblico, l’Asl Avellino gli ha conferito un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Oncologia presso il Presidio Ospedaliero Frangipane-Bellizzi.

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Con la scelta del Dott. Santabarbara, l’Asl Avellino intende garantire all’ospedale di Ariano Irpino una guida di profilo accademico e clinico di altissimo livello. Specialista in Oncologia, il professionista, classe 1981, ha prestato servizio presso la UOC di Oncologia dell’AORN “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dopo aver maturato importanti esperienze cliniche e assistenziali in altre strutture sanitarie nazionali e campane.

Negli ultimi anni ha ricoperto ruoli di responsabilità, in qualità di Coordinatore dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari Aziendali (GOM) per il tumore del Colon-Retto, dell’Epatocarcinoma e del Colangiocarcinoma.

Oltre all’attività assistenziale sul campo, il Dott. Santabarbara vanta una importante esperienza anche nella ricerca scientifica e nell’innovazione terapeutica, avendo partecipato a numerosi studi e trial clinici nazionali e internazionali focalizzati su immunoterapia e terapie a bersaglio molecolare.

«L’insediamento del nuovo Direttore del reparto di Oncologia rappresenta un passaggio fondamentale per il rafforzamento dell’offerta assistenziale all’interno della rete oncologica campana – afferma il Direttore Generale dell’Asl Avellino, Maria Concetta Conte – permettendo di offrire risposte terapeutiche sempre più avanzate, strutturate e vicine ai bisogni delle persone».