Innamorato Sempre di Più: da domani parte la vendita libera

L’Halley Campania Avellino Basket comunica che la giornata di oggi rappresenta l’ultima occasione per esercitare il diritto di prelazione relativo alla Campagna Abbonamenti 2026/2027 “Innamorato, sempre di più”. A partire da domani, 2 agosto, si aprirà ufficialmente la fase di vendita libera.
Modalità di acquisto:
- Online sul circuito Vivaticket www.vivatickete.it
- Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket;
- Presso l’Avellino Basket Store di Corso Vittorio Emanuele 254 (aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 17:00 alle 20:00).
Ritiro Card Abbonamenti: Il Club ricorda inoltre a tutti i tifosi che hanno già sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2026/2027 che è possibile ritirare la CARD ufficiale presso lo Store di Corso Vittorio Emanuele 254, tutti i giorni nella fascia oraria 17:00 – 20:00.
FASE 1 (Fino a venerdì 7 agosto)
Dedicata alle tariffe agevolate.
FASE 2 (da sabato 8 agosto a domenica 27 settembre)
In questa seconda fase la vendita sarà aperta a tutti e i prezzi subiranno un incremento rispetto alla tariffa promozionale iniziale.
PROMO FAMILY
Un’opportunità pensata per i nuclei familiari, che potranno accedere a sconti dedicati presentando il certificato di Stato di Famiglia:
3 abbonamenti: sconto del 10%
4 o più abbonamenti: sconto del 20%
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Abbonamento Ridotto: Tariffa speciale riservata ai ragazzi nati dal 2008 al 2019.
Under 6: Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 6 anni di età.
SERVIZI E CONVENZIONI
Pagamento rateale: Confermata la possibilità di rateizzare l’acquisto degli abbonamenti grazie alla partnership con Banca Sella.
Offerta Luce e Gas: Tutti coloro che si abboneranno all’Halley Campania Avellino Basket potranno usufruire di una tariffa speciale Gas e Luce a quota fissa annuale, offerta in esclusiva dal nostro sponsor Sev Iren.
IL TABELLONIE PREZZI
PREZZI PRIMA FASE
Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;
Tribuna Montevergine Laterale: 250,00 Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 190,00 Euro;
Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 250,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 190,00 Euro;
Curva Sud: 90,00 Euro
RIDOTTI
Tribuna Montevergine Laterale: 140,00 Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 110,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 140,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 110,00 Euro;
Curva Sud: 60,00 Euro
PREZZI SECONDA FASE
Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;
Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 220,00 Euro;
Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 270,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 220,00 Euro;
Curva Sud: 100,00 Euro
RIDOTTI
Tribuna Montevergine Laterale: 160,00 Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 130,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 160,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 130,00 Euro;
Curva Sud: 70,00 Euro
PREZZI BIGLIETTI PER SINGOLA GARA
Tribuna Montevergine Laterale: 20,00Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 15,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 20,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 15,00 Euro;
Curva Sud: 10,00 Euro
PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI PER SINGOLA GARA
Tribuna Montevergine Laterale: 13,00Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 10,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 13,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 10,00 Euro;
Curva Sud: 7,00 Euro