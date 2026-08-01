Innamorato Sempre di Più: da domani parte la vendita libera

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Redazione online
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L’Halley Campania Avellino Basket comunica che la giornata di oggi rappresenta l’ultima occasione per esercitare il diritto di prelazione relativo alla Campagna Abbonamenti 2026/2027 “Innamorato, sempre di più”. A partire da domani, 2 agosto, si aprirà ufficialmente la fase di vendita libera.

Modalità di acquisto:

  • Online sul circuito Vivaticket www.vivatickete.it
  • Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket;
  • Presso l’Avellino Basket Store di Corso Vittorio Emanuele 254 (aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 17:00 alle 20:00).

Ritiro Card Abbonamenti: Il Club ricorda inoltre a tutti i tifosi che hanno già sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2026/2027 che è possibile ritirare la CARD ufficiale presso lo Store di Corso Vittorio Emanuele 254, tutti i giorni nella fascia oraria 17:00 – 20:00.

FASE 1 (Fino a venerdì 7 agosto)

Dedicata alle tariffe agevolate.

FASE 2 (da sabato 8 agosto a domenica 27 settembre)

In questa seconda fase la vendita sarà aperta a tutti e i prezzi subiranno un incremento rispetto alla tariffa promozionale iniziale.

PROMO FAMILY

Un’opportunità pensata per i nuclei familiari, che potranno accedere a sconti dedicati presentando il certificato di Stato di Famiglia:

3 abbonamenti: sconto del 10%

4 o più abbonamenti: sconto del 20%

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Abbonamento Ridotto: Tariffa speciale riservata ai ragazzi nati dal 2008 al 2019.

Under 6: Ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 6 anni di età.

SERVIZI E CONVENZIONI

Pagamento rateale: Confermata la possibilità di rateizzare l’acquisto degli abbonamenti grazie alla partnership con Banca Sella.

Offerta Luce e Gas: Tutti coloro che si abboneranno all’Halley Campania Avellino Basket potranno usufruire di una tariffa speciale Gas e Luce a quota fissa annuale, offerta in esclusiva dal nostro sponsor Sev Iren.

IL TABELLONIE PREZZI

PREZZI PRIMA FASE

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 250,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 190,00 Euro;

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 250,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 190,00 Euro;

Curva Sud: 90,00 Euro

RIDOTTI

Tribuna Montevergine Laterale: 140,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 110,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 140,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 110,00 Euro;

Curva Sud: 60,00 Euro

PREZZI SECONDA FASE

Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 220,00 Euro;

Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 270,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 220,00 Euro;

Curva Sud: 100,00 Euro

RIDOTTI

Tribuna Montevergine Laterale: 160,00 Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 130,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 160,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 130,00 Euro;

Curva Sud: 70,00 Euro

PREZZI BIGLIETTI PER SINGOLA GARA

Tribuna Montevergine Laterale: 20,00Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 15,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 20,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 15,00 Euro;

Curva Sud: 10,00 Euro

PREZZI BIGLIETTI RIDOTTI PER SINGOLA GARA

Tribuna Montevergine Laterale: 13,00Euro;

Tribuna Montevergine Superiore: 10,00 Euro;

Tribuna Terminio Laterale: 13,00 Euro;

Tribuna Terminio Superiore: 10,00 Euro;

Curva Sud: 7,00 Euro