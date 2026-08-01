Avella, i ladri tornano al Pit Stop ma vengono beffati dal nebbiogeno

AVELLA- Quattro giorni dopo il raid “lampo” per portare via la cassa del Pit Stop Caffè lungo la Nazionale della Puglie, i ladri tornano in azione. Stavolta vengono beffati dal nebbiogeno e costretti alla fuga prima che sul posto giungesse una pattuglia dei Carabinieri. Un bis fallito, quello messo in atto ai danni della struttura commerciale e all’area di servizio di Avella, nel giro di pochi giorni finita nel mirino dei malviventi due volte. Stesso modus operandi anche in questo caso. Il raid è scattato intorno alle tre di notte (qualche giorno fa era avvenuto un’ora prima). I malviventi in due minuti sono riusciti a forzare la vetrata di ingresso ma stavolta, a farli desistere dalla loro azione criminosa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che conducono le indagini sul tentato raid ai danni dell’attività e quella messa a segno qualche giorno fa. Molto probabile che si possa trattare della stessa “batteria” di malviventi.