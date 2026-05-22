Santa Rita, Don Antonio: si e’ manifestata come una donna di pace

AVELLINO- “Santa Rita ha curato in modo particolare il rapporto per togliere la litigiosità che esisteva nella sua cittadina. C’erano contrasti tra le famiglie e lei si è manifestata come una donna di pace”. E’ quello che Don Antonio Dente, parroco della Chiesa di San Francesco Saverio ribadisce nel giorno in cui la città capoluogo si appresta a celebrare in processione, quella prevista alle 18, Santa Rita. Un messaggio di pace che però on sembra che nell’attualita” sembra molto recepito sia a livello locale che a livello mondiale. “Spero di sì- spiega Don Antonio Dente- ognuno si relazione alla santità nel modo che ritiene suo proprio. Certamente la devozione supera e va al di la’ di questo punto. Perché la vera devozione è il tentativo che dobbiamo fare tutti di mettere qualcosa di questa Santa a cui abbiamo devozione. La gente ha il suo modo di relazionarsi. Se pensate che da questa mattina alle sei la Chiesa è stata sempre gremita a tutte le ore, questo e’ un legame che non si può negare e che ha i suoi frutti. Non sappiamo in che termini, visto che ognuno vive la sua esperienza e si relaziona alla Santa nel modo che ritiene più opportuno”.