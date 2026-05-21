Mario Spiniello rilancia la sfida: “Con Festa per dare continuità al progetto di crescita di Avellino”

Dopo l’esperienza in Consiglio comunale e in giunta, Mario Spiniello torna a candidarsi nella lista “Davvero” a sostegno di Gianluca Festa. Avvocato Mario Spiniello, lei è già stato presidente di commissione e assessore. Le ultime due campagne elettorali hanno premiato soprattutto il gruppo politico “Davvero”. Oggi lei è nuovamente candidato nella lista a sostegno di Gianluca Festa: quali sono le sue sensazioni in vista di questa nuova sfida elettorale?

Le sensazioni sono sicuramente positive, ma soprattutto accompagnate da un forte senso di responsabilità. In questi anni ho avuto l’onore e l’onere di servire la città di Avellino sia come consigliere comunale, sia come presidente di commissione, sia successivamente come assessore comunale. Nel primo scorcio della scorsa consiliatura ho avuto l’onore di rappresentare il gruppo Davvero in consiglio comunale ricoprendo il ruolo di Capogruppo. È stato un percorso intenso, fatto di impegno quotidiano, presenza sul territorio e confronto continuo con i cittadini. Le ultime campagne elettorali hanno dimostrato che il gruppo “Davvero” è riuscito a costruire un rapporto autentico con la città, basato sulla credibilità, sull’ascolto e sui risultati concreti ottenuti durante l’amministrazione guidata da Gianluca Festa. Oggi mi ricandido con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che gli avellinesi chiedono serietà, esperienza e capacità amministrativa. Questa nuova sfida rappresenta la volontà di dare continuità a un progetto politico che ha cambiato il volto della città e che vuole completare un percorso di crescita e rilancio di Avellino.

⁠Rispetto a due anni fa, questa volta potete contare anche sull’impegno diretto di Gianluca Festa. Quanto pesa la presenza del vostro leader in questa campagna elettorale?

La presenza diretta di Gianluca Festa è tutto, è il valore aggiunto fondamentale. Parliamo di una figura che ha saputo interpretare le esigenze della città e che, durante il suo mandato, ha restituito centralità ad Avellino attraverso la realizzazione di opere, eventi, riqualificazioni e una nuova visione amministrativa. La sua candidatura e il suo coinvolgimento diretto rappresentano un elemento di forza, perché i cittadini conoscono il suo modo di amministrare e possono giudicare sulla base dei fatti. In questa campagna elettorale si percepisce entusiasmo, partecipazione e grande vicinanza della gente, proprio perché c’è la consapevolezza di poter proseguire un lavoro già avviato. Noi candidati sentiamo ancora di più la responsabilità di essere all’altezza di questo progetto politico e amministrativo.

⁠Lei ha ricoperto il ruolo di assessore durante l’amministrazione Laura Nargi. Che effetto le fa ritrovare oggi l’ex sindaca come avversaria politica?

Dal punto di vista personale non c’è alcun problema. La politica, però, è fatta di scelte, di coerenza e di visioni amministrative. Oggi ci troviamo su posizioni differenti perché evidentemente sono emerse delle divergenze durante quel percorso amministrativo.

Durante la mia esperienza da assessore ho cercato di svolgere il mio ruolo con impegno, correttezza istituzionale e spirito di servizio. Oggi, però, guardiamo avanti: il nostro obiettivo è portare stabilità, programmazione e concretezza nell’azione amministrativa.

⁠In caso di vittoria e di una sua elezione, da quali priorità ripartirà il suo impegno per Avellino?

Le priorità sono chiare e partono dai bisogni reali della città. Innanzitutto bisogna proseguire il lavoro di riqualificazione urbana e di valorizzazione dei quartieri, senza lasciare indietro nessuna zona di Avellino. Occorre continuare a investire sul decoro urbano, sulla manutenzione ordinaria e sulla vivibilità cittadina. Un’attenzione particolare continuerò a dedicarla ai settori di cui mi sono occupato direttamente da assessore, cioè mobilità, trasporti e patrimonio comunale. Sono temi strategici per il futuro della città e rappresentano aspetti che incidono concretamente sulla qualità della vita dei cittadini.

Sul fronte della mobilità e dei trasporti bisogna lavorare per rendere Avellino una città ancora più moderna, più accessibile, migliorando la viabilità, la sicurezza stradale, la gestione della sosta e l’efficienza del trasporto pubblico locale. Occorre effettuare una programmazione seria che guardi sia alle esigenze quotidiane dei cittadini sia allo sviluppo futuro della città, e tutto ciò è alla base del nostro programma elettorale. Per quanto riguarda il patrimonio comunale, credo sia fondamentale proseguire nel percorso di valorizzazione e recupero degli immobili e delle strutture pubbliche, affinché possano diventare risorse utili per la comunità e occasioni di crescita sociale, culturale ed economica. Un patrimonio ben gestito significa maggiore efficienza amministrativa e più opportunità per il territorio. Grande attenzione dovrà essere riservata anche al commercio, alla cultura e alle attività produttive, perché negli ultimi anni Avellino ha dimostrato di poter diventare un punto di riferimento attrattivo per tutto il territorio. Infine, ritengo fondamentale recuperare un rapporto diretto e costante con i cittadini. La politica deve ascoltare, confrontarsi e dare risposte concrete. Questo sarà il mio impegno: continuare a lavorare con serietà, presenza e spirito di servizio per il bene di Avellino.