Comunali, Guerra (Stiamo con Nello Pizza): fiducia a chi vuole lavorare per Avellino

AVELLINO- “Nello Pizza non solo e’ un professionista di alto profilo, ma soprattutto un uomo di una correttezza rara, una persona ‘pulita’ e profondamente competente, capace di unire l’integrità morale a una visione lucida e realizzabile per Avellino”. E’ così che Rita Guerra, impegnata da diversi anni nel settore dell’assistenza amministrativa ha voluto spiegare la sua scelta di candidarsi al fianco di Nello Pizza nella lista “Stiamo con Nello Pizza”. “La mia candidatura nasce da una scelta consapevole, dettata dal desiderio di dare un contributo concreto e propositivo alla mia città. In questo percorso, ho trovato in Nello Pizza un punto di riferimento. Ho scelto di correre al suo fianco perché in lui riconosco non solo un professionista di alto profilo, ma soprattutto un uomo di una correttezza rara, una persona ‘pulita’ e profondamente competente, capace di unire l’integrità morale a una visione lucida e realizzabile per Avellino”. E ci sono anche

​ i punti programmatici: “ne sento uno particolarmente vicino alla mia visione-spiega Guerra- quello che riguarda il recupero della nostra identità culturale, in modo particolare la rinascita della Dogana. In merito a questo, ho infatti attivamente contribuito, con proposte concrete e studi mirati, alla definizione di un piano per il suo rilancio. Inoltre, sostengo con la stessa determinazione il decoro urbano, che passa imprescindibilmente dalla cura e dall’ampliamento del verde pubblico, e la necessità di una ‘Città Viva’, dove le attività commerciali possano trovare un palinsesto di eventi costante, non più sporadico. Non chiedo un voto di appartenenza, ma un atto di fiducia verso chi vuole lavorare sodo per questa città. Vi chiedo di sostenere il progetto di Nello Pizza”