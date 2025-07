Santa Lucia di Serino, Don Emmanuele Roca: “Sbagliato fare di tutta l’erba un fascio”

“Anche io, come Pastore di questa bella comunità, mi unisco alla preoccupazione del Comune di Santa Lucia di Serino per ciò che è accaduto, condannando tanto l’episodio di violenza quanto le espressioni utilizzate per descrivere il paese che servo e dal quale ricevo, come persona e come Parroco, affetto e cura. Non siamo ciò che dite, non siamo violenti, non siamo trogloditi, non siamo camorristi. Certo, siamo coloriti, alcuni più di altri, e, certo, c’è da lavorare, ma esporci così pubblicamente, facendo di tutta l’erba un fascio, alle orecchie e alla vista della nostra Italia non fa onore né a chi ha commentato con tali espressioni né alle persone oneste di questo paese, che in verità è ospitale e rispettoso, pur con i dovuti difetti.

Porto questa preoccupazione davanti al Signore Nostro, perché ci conceda sempre pace ed unità, insieme al desiderio di lavorare insieme per il progresso della nostra comunità cristiana”. Queste le parole del parroco Don Emmanuele Roca, a commento di quanto avvenuto a Santa Lucia di Serino nei giorni scorsi.