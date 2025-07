La sindaca Nargi fa visita a Pippo: “Le cure mediche saranno a carico del Comune”

“Pippo sta bene. Sono andata a trovarlo alla Clinica veterinaria CMC. Ha passato una notte tranquilla, ma il suo quadro clinico è comunque serio. L’incidente di ieri gli ha procurato una serie di fratture alle zampe. L’equipe medica che ha preso in carico il nostro Pippo sta monitorando attentamente la situazione e valuterà se e come intervenire vista l’età avanzata e il peso eccessivo. Vorrei ringraziare gli avellinesi che da sempre hanno a cuore la salute di Pippo, quelli che lo hanno immediatamente soccorso ieri dopo l’incidente e la tutrice Viviana Mondella e la volontaria di riferimento Teresa Testa che mi tengono costantemente aggiornata sulle condizioni del nostro amico a quattro zampe.

Non sarà necessaria alcuna raccolta fondi perché Pippo è il primo cane libero accudito del Comune di Avellino e le cure mediche e le eventuali operazioni saranno tutte a carico dell’Ente di piazza del Popolo”.