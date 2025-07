Mirabella, gattino legato a un albero salvato dai Carabinieri

L’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano è intervenuta a seguito di una chiamata al “112” che segnalava la presenza di un gattino legato con una corda a un albero, in evidente stato di sofferenza.

I militari, nonostante l’assenza di indicazioni precise, sono riusciti a individuare in breve tempo l’abitazione interessata e a prestare soccorso all’animale, che tentava disperatamente di liberarsi rischiando il soffocamento. Il gattino, spaventato ma in buone condizioni generali, è stato affidato alle cure dei veterinari dell’ASL di Avellino, intervenuti sul posto. Per il proprietario è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animali.