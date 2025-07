Santa Lucia di Serino, il deputato Borrelli: mai un’aggressione cosi’ violenta

SANTA LUCIA DI SERINO- “Se non ci fossero stati i Carabinieri, queste brave persone che devono venire a parlare di Baumann, mi avrebbero ammazzato proprio”. E’ quello che ha raccontato in diretta da Santa Lucia di Serino il parlamentare Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha aggiunto come : “Ho subito diverse aggressioni, questa e’ una delle piu’ violente. Non ho mai riscontrato una tale volonta’ di uccidere. Quel ragazzo, se avesse avuto un’arma, per come mi ha colpito dietro la schiena, perche’ mi sono girato per parare i colpi. Questa stessa violenza l’ ho riscontrata solo con quei delinquenti al San Giovanni Bosco. Non c’e’ discussione. Queste persone hanno tentato di fare un’ aggressione violenta perche’ si sentono impuniti e padroni di questo territorio. Hanno trovato in me un problema, perche’ un agente della scorta gli ha fatto presente che non potevano tenere le macchine sugli stalli per i disabili e le strisce pedonali. Si sono risentiti, hanno detto che lo doveva chiedere per piacere, come per dire: qui comando io e me lo devi chiedere per piacere, perche’ non c’e’ mai stato nessuno che me li fa rispettare. Ad un certo punto hanno visto che stavo riprendendo la cosa e il ragazzo che e’ stato di una violenza inaudita, mi ha colpito davanti al sindaco”.