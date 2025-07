Quindici, i residenti del centro ai commissari : più decoro per la piazzetta “Santaniello”

QUINDICI- Residenti e avventori della piazzetta intitolata al dottore Gianmaria Santaniello chiedono ai commissari prefettizi un intervento di pulizia urgente, visto che come hanno segnalato sia le piante che la presenza di insetti e rifiuti depositati alle spalle dell’agora’ rendono poco praticabile per gli avventori la presenza e molestie per i residenti della zona. Si tratta del centro del paese, in Piazza San Sebastiano e non certamente (ma questo avrebbe rilevato poco) una zona periferica. Tra l’altro frequentata anche dai bambini. Tra qualche giorno nella piazzetta ci sarà anche la tradizionale organizzazione dei festeggiamenti in occasione della Madonna del Carmine, quelli della vicina chiesetta della “Madonnella”. Per questo motivo è scattata la segnalazione alla Commissione prefettizia.