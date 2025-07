Santa Lucia di Serino, aggredito il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli

SANTA LUCIA DI SERINO- Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli aggredito a Santa Lucia di Serino alla presenza del sindaco del comune irpino, Ottaviano Vistocco, con il quale al termine di un convegno sulla tutela degli animali si era recato al bar per un caffè. Proprio all’uscita del bar, un agente della scorta del deputato avrebbe chiesto ad un uomo parcheggiato in modo irregolare di spostare la vettura. Da qui ne sarebbe nata una discussione nella quale il deputato ha denunciato di essere rimasto colpito al braccio da un violento colpo. Ne è nata una violenta diatriba, alla quale per fortuna erano presenti i militari della stazione dei Carabinieri di Serino. Un parapiglia in cui altri familiari dell’uomo che ha aggredito il deputato sono intervenuti. Bloccati dai Carabinieri, mentre un esterrefatto Borrelli chiedeva di identificarli perché doveva denunciarli. Alcuni minuti di concitazione quelli vissuti nel centro del comune irpino. Tutto documentato in una diretta dello stesso deputato.