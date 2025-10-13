Santa Lucia di Serino, cinque colpi di pistola contro finestre e portone di un palazzo

SANTA LUCIA DI SERINO- All’alba il portone e il vetro di uno degli appartamenti della palazzina dove abita un pregiudicato della zona, è stato fatto oggetto di alcuni colpi di arma da fuoco. Almeno cinque quelli esplosi. Sul raid a colpi di pistola indagano i Carabinieri della Stazione di Serino, che hanno provveduto a repertare le tracce utili per identificare gli autori dell’azione intimidatoria. Il serinese si conferma una zona calda dal punto di vista dell’escalation criminale. Tra l’altro, anche se non ci sono collegamenti diretti con altre vicende di cronaca recenti, quello avvenuto la scorsa notte potrebbe essere un vero e proprio regolamento di conti.