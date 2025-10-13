Avellino ospita la tappa dell’Osservatorio sullo stato della provincia

Mercoledì 15 ottobre, alle 16:30, il Cinema Eliseo ospiterà il prossimo appuntamento dell’Osservatorio sullo stato della provincia, ideato e promosso dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per costruire un dialogo diretto con i territori.

Dopo i primi otto incontri che hanno restituito una fotografia della realtà della provincia, raccogliendo voci, esperienze e prospettive utili a comprendere le esigenze e le potenzialità delle comunità locali, l’attenzione ora si sposta sulla città di Avellino.

Nell’occasione saranno presenti il Commissario Straordinario della Città, Giuliana Perrotta, il Presidente del Tribunale di Avellino, Francesca Spena, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, Domenico Airoma, insieme ai Vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, ai rappresentanti della Curia, delle associazioni, del mondo scolastico e produttivo del territorio.

L’Osservatorio, così come concepito dal Prefetto Rossana Riflesso, si conferma uno spazio di confronto e ascolto, in cui istituzioni e società civile possono esaminare criticità e opportunità al fine di costruire una visione condivisa di sviluppo e coesione.