Santa Cristina, il consigliere provinciale Graziano: siamo arrivati al lieto fine

VALLO LAURO- “Siamo arrivati al lieto fine”. E’ quello che il consigliere provinciale Pino Graziano ha voluto sottolineare dopo il via libera agli ultimi pareri necessari per avviare la gara per uno stralcio degli intervenuti sulla strada Santa Cristina, atteso da tempo e ora pronto per essere messo a gara. “Finalmente sono arrivati i pareri che attendevamo da tempo dalla Regione Campania relativi agli interventi sulla Santa Cristina- ha spiegato Graziano- Purtroppo la burocrazia e i mille problemi legati appunto alle autorizzazioni varie fanno si che i tempi si allunghino in modo spesso spoporzionato , mettendo a dura prova la pazienza di ogni cittadino( vedi per es strada di collegamento con il Raccordo autistradale partita circa 25 anni fa e parliamo di un quarto di secolo) nonostante le continue sollecitazioni da parte nostra. Comunque siamo arrivati al lieto fine e a breve si potra procedere con la gara per assegnare i lavori”. Ma questa e’ una parte di quello che si potra’ realizzare: “Questo e’ uno stralcio di un progetto di circa 5 milioni e 800 mila euro che appena sara’ possibile verrà candidato per un finanziamrnto regionale o statale. Va da se che oggi le forze in Consiglio Provinciale del Vallo di Lauro sono raddoppiate e questo puo’ essere solo un bene e un’ opportunita’ per i territori. Noi continueremo a impegnarci per la risoluzione delle tante problematiche che vivono le zone interne facendo ovviamente il nostro possibile”.