Raid contro Malinconico, una persona indagata e tre sospettati per l’aggressione

AVELLINO- La svolta nelle indagini di Polizia e Procura sul brutale pestaggio dell’architetto Nello Malinconico, avvenuto nella prima serata del giovedì santo nel parcheggio di un supermercato di Via Tagliamento, sarebbe avvenuta già alcuni giorni fa. In mano alla Squadra Mobile di Avellino alcuni elementi che poi sono diventati indizi e avrebbero portato il magistrato che conduce le indagini, il sostituto procuratore Giovanni Sodano ad iscrivere una persona nel registro degli indagati (a quanto pare per un concorso non diretto nella vicenda). L’ indizio più grave e’ legato alla vettura che presuntamente sarebbe stata usata dal gruppo che a volto travisato ha colpito violentemente con spranghe e bastoni il professionista, fino a ridurlo quasi in fin di vita. Dall’analisi di ogni singolo frame delle telecamere consultate per identificare gli autori del raid, gli investigatori, diretti dal dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Avellino Aniello Ingenito, avrebbero ristretto ed individuato la vettura usata dal “commando” per il raid nel parcheggio. Dalla vettura poi sarebbe emerso il nome della persona indagata. Gli elementi che con certezza emergono dalla rete di riserbo di Questura e Procura sulla vicenda non consentono di poter stabilire se oltre all’iscrizione nel registro degli indagati ci siano state anche attività di sequestro. Altro dato che emerge è l’imputazione provvisoriamente contestata: tentato omicidio. Da queste basi gli investigatori avrebbero anche individuato i presunti sospetti che materialmente hanno eseguito il raid. Ma non ci sarebbe una definitiva identificazione e si attendono ora gli sviluppi delle indagini che potrebbero essere anche vicini, benché eventuali accertamenti legati a sequestri o altri indizi potrebbero richiedere del tempo. La svolta nell’indagine è comunque arrivata. Una pista precisa che ore attende solo i riscontri. Un lavoro che procede, come necessario in questi casi, a fari spenti da parte degli inquirenti.