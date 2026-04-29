Santa Cristina, arrivano buone notizie: si sblocca un primo intervento di 680 mila euro

MOSCHIANO- “Buone notizie per la nostra comunità e per tutti i pendolari”. E’ stato salutato così il via libera definitivo ai lavori di un tratto della Santa Cristina interrotto da tempo a causa di una frana. Ad annunciarlo il sindaco di Moschiano, Sergio Pacia, che ha scritto sulla pagina ufficiale del Comune : “Dopo una lunga attesa burocratica, è finalmente arrivato il via libera definitivo per i lavori di messa in sicurezza e ripristino del tratto di strada della Santa Cristina (collegamento Moschiano-Avellino) interrotto da tempo a causa di una frana nel territorio di Forino.

Sono state ottenute tutte le autorizzazioni regionali necessarie per procedere all’ intervento sostenuto da un investimento della Provincia di circa 680mila euro, stanziati a dicembre 2024″. Con il via libera ci sarà lo sblocco dei permessi, il cantiere potrà finalmente essere allestito per restituire la piena percorribilità alla strada”.

A riguardo, il sindaco Sergio Pacia afferma: “Ringraziamo vivamente il presidente della Provincia Buonopane per la costante attenzione mostrata verso le esigenze del nostro territorio, e il consigliere provinciale Graziano per l’impegno concreto e la determinazione con cui ha seguito ogni fase di questo delicato iter. Grazie a questa sinergia istituzionale, riusciamo a dare una risposta definitiva ai pesanti disagi che i nostri pendolari hanno dovuto affrontare in questi mesi. Restituire sicurezza a questa arteria vitale era la nostra priorità e oggi facciamo il passo decisivo”.L’intervento di Forino fa parte del grande progetto di riqualificazione della Santa Cristina, per il quale è previsto lo stanziamento di oltre 5,8 milioni di euro nell’ambito di un accordo tra Regione Campania e Provincia di Avellino.