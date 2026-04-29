Pizza-M5S, atto secondo: “Le cose cambiano, come canta Bob Dylan”

C’è anche Nello Pizza, candidato sindaco del campo largo, alla presentazione della lista del Movimento 5 Stelle per le amministrative di Avellino. Un appuntamento politico che segna, nelle parole dello stesso candidato, l’avvio ufficiale della campagna elettorale e che conferma il peso dei pentastellati all’interno della coalizione progressista. “Cominciamo oggi, diciamo ufficialmente, la campagna elettorale, con la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle, una lista molto competitiva, molto forte, con personalità di spicco soprattutto della società civile di Avellino. Speriamo bene. Noi siamo molto fiduciosi su questa coalizione. Sono convinto che anche e soprattutto il Movimento 5 Stelle darà un contributo importante alla vittoria finale”, ha dichiarato Pizza.

Il candidato sindaco ha poi ribadito l’auspicio di una coalizione compatta non solo in campagna elettorale, ma anche nell’eventuale esperienza di governo cittadino. “Mi auguro che saremo granitici fino alla fine, che potremo lavorare insieme anche dopo, quando avremo ottenuto la vittoria in questa competizione”.

Un’immagine ben diversa rispetto a quella di otto anni fa, quando proprio Nello Pizza, candidato del centrosinistra, perse al ballottaggio contro il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi. Oggi lo scenario politico è cambiato profondamente e Pizza lo riconosce senza giri di parole. “Le cose cambiano in politica. Mi viene in mente Bob Dylan che diceva: “Le cose del mondo…”. Insomma, è cambiato tanto perché in questi 8 anni abbiamo lavorato, e con i 5 Stelle non è da adesso che abbiamo costruito il campo largo. Abbiamo già affrontato tanti appuntamenti amministrativi insieme, a cominciare dall’elezione del presidente della Provincia, e abbiamo vissuto altre esperienze insieme. Quindi, da questo punto di vista, c’è molta sintonia, soprattutto a livello nazionale, perché il campo largo che abbiamo costruito qui in provincia e in città è lo stesso che è stato riproposto a livello nazionale”.

Al centro del progetto, ha spiegato, c’è soprattutto l’idea di rilanciare Avellino dopo anni difficili. “C’è una comunità di intenti, soprattutto per il rilancio della città di Avellino, che viene da anni tormentati. Un campo largo costruito su un programma molto chiaro, con delle cose da fare subito da parte della nuova amministrazione. Questo è stato il vero collante”.

Per Pizza, infatti, il programma rappresenta la vera garanzia della tenuta della coalizione. “Il programma è la garanzia che si può lavorare insieme, perché abbiamo trovato un accordo su quello che vogliamo fare della città”. E ha aggiunto: “Vorrei che Avellino tornasse a essere una città vivibile. Su questo siamo tutti d’accordo”.

Il penalista ha insistito in particolare sulla necessità di restituire serenità alla comunità cittadina e di riportare la qualità della vita al centro dell’agenda amministrativa. “La prima cosa che dobbiamo fare è ricostruire un clima di serenità in città, cosa importante. E poi lavorare alla vivibilità della città, che è un po’ anche l’Agenda 2030 dell’ONU, che punta proprio sulla vivibilità urbana. Noi questo ce lo poniamo come obiettivo finale”.

Da qui anche il richiamo al ruolo della politica, che per Pizza deve tornare ad avere una funzione centrale nella vita pubblica del capoluogo. “Il nostro obiettivo è riportare la politica al centro della vita della città di Avellino”, ha detto, rivendicando la natura del progetto che sostiene la sua candidatura. “Il nostro è l’unico progetto realmente politico, con un’identità precisa”.

Infine, il passaggio sul civismo, che Pizza non boccia in assoluto ma rispetto al quale rivendica la maggiore solidità delle forze politiche organizzate. “È ovvio che abbiamo sempre detto che il civismo molte volte rappresenta un aspetto positivo in determinate situazioni. A volte, però, il civismo è anche un salto nel buio. Noi riteniamo che la politica, da questo punto di vista, non solo rappresenti la visione di un progetto, ma soprattutto dia sicurezza ai cittadini che quei progetti verranno attuati”.

Alla presentazione della lista del Movimento 5 Stelle erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente nazionale del M5S Michele Gubitosa, la nuova coordinatrice provinciale Maura Sarno, il presidente della Provincia Rizieri Buonopane, l’ex senatore Enzo De Luca, l’ex consigliere regionale ed ex coordinatore provinciale del Movimento Vincenzo Ciampi, oltre ai candidati pentastellati.