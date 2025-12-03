Santa Barbara, i Vigili del Fuoco celebrano la Patrona del Corpo Nazionale

AVELLINO- Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, come ogni anno celebrera’ domani la ricorrenza di Santa Barbara, patrona e protettrice dei caschi rossi. Nella mattinata di domani, alle 10:30, sarà celebrata la tradizionale Santa Messa presso la Chiesa del Santissimo Rosario in Avellino. Alla cerimonia, officiata dal Vescovo Mons. Arturo Aiello, parteciperanno il personale operativo, amministrativo e tecnico-logistico del Comando, insieme alle rappresentanze dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo e alle autorità civili e militari del territorio.

L’evento rappresenta, come ogni anno, un momento di raccoglimento e condivisione, volto a rinnovare i valori di dedizione, coraggio e servizio alla collettività che contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.