Avella, discussione termina con tentativo di aggressione al sindaco Biancardi

AVELLA – Una discussione degenerata e terminata con un tentativo di aggressione fisica al primo cittadino di Avella Vincenzo Biancardi. Quella avvenuta nella piazza centrale del comune mandamentale nel primo pomeriggio. Provvidenziale per evitare che dai toni accesi si potesse passare ai fatti e’ stato l’intervento dei presenti al momento dell’accesa discussione e della Polizia Municipale. Da quanto riporta Binews sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e un’ambulanza del 118, visto che il presunto aggressore del sindaco era in uno stato di agitazione. Accertamenti in corso da parte dei militari dell’Arma della locale stazione. Ferma e unanime la condanna per la tentata aggressione e solidarietà al sindaco Biancardi. A partire dal vicesindsvo Anna Alaia, anche a nome di tutta l’amministrazione comunale, che in un post ha scritto: “L’aggressione avvenuta questo pomeriggio ai danni del Sindaco Vincenzo Biancardi e dell’Assessore Luigi Biancardi rappresenta un atto gravissimo e intollerabile, che offende l’intera comunità di Avella. Condanno con assoluta fermezza le minacce, le intimidazioni e ogni forma di violenza posta in essere da chi, invece del confronto civile, ha scelto la via dell’arroganza e della prepotenza. Un comportamento ignobile, frutto di ignoranza e irresponsabilità, che nulla ha a che fare con la convivenza civile e con il rispetto delle istituzioni. Il dissenso si esprime con il dialogo, con il rispetto reciproco, con gli strumenti democratici: mai con le mani, mai con gli insulti, mai con atti vigliacchi. Per questo episodio sono già state presentate denunce formali e si auspica che la giustizia intervenga con la massima severità, affinché chi ha commesso tali fatti risponda pienamente delle proprie azioni. Esprimo inoltre la mia sincera vicinanza ai dipendenti comunali coinvolti o presenti in uscita dal lavoro, che si sono trovati loro malgrado in una situazione di tensione inaccettabile.Un sentito ringraziamento va alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine intervenute prontamente e con professionalità per ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza.L’Amministrazione comunale resta unita e ferma: la violenza non verrà mai tollerata, da nessuno e verso nessuno”.