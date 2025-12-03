Truffa ad un’ anziana a Pietradefusi, malviventi inseguiti dai Carabinieri: uno bloccato

PIETRADEFUSI- Un vero e proprio inseguimento che si sarebbe concluso solo nei pressi di Castel Del Lago. Quello scattato nella prima serata nella zona al confine con il beneventano da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. I militari hanno intercettato i presunti autori di una truffa consumata poco prima nel territorio di Pietradefusi ai danni di un’anziana. Un inseguimento che non e’ passato inosservato. Almeno stando alle prime indiscrezioni uno dei truffatori sarebbe stato bloccato dai Carabinieri. Al momento non e’ancora noto se l’altro malvivente sia riuscito a fare perdere le proprie tracce o meno. Ma le ricerche sarebbero ancora in corso.