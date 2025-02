Sanremo, urla “Si’ ‘na pret” a Rose Villain. E’ un 30enne imprenditore salernitano

La frase “Si’ ‘na pret” sta facendo il giro del web, conquistando i social quasi più di quanto abbiano fatto le stesse canzoni in gara. Questo colorito commento, urlato dalla platea dell’Ariston e chiaramente udito in tv, è stato pronunciato proprio prima dell’esibizione di Rose Villain, l’artista che stava per salire sul palco del Festival di Sanremo per interpretare il suo brano “Fuorilegge”.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, a pronunciare la frase è stato un 30enne salernitano, giovane imprenditore che, ieri sera, ha fatto il suo debutto a Sanremo. E’ andato all’Ariston spinto dalla passione per la musica, per vivere un’esperienza unica e osservare da vicino i protagonisti della scena musicale italiana. Stasera, però, sarà di nuovo seduto in poltrona, ma assicura che lo farà in totale silenzio e spera di rimanere in anonimato. Il commento rivolto a Rose Villain è scaturito da un impulso spontaneo e la stessa cantante sembra aver accolto con simpatia l’accaduto, tanto da condividere la frase sui suoi social.