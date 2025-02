Sanremo, stasera tocca all’artista irpina BigMama

BigMama è ancora una volta protagonista al Festival di Sanremo. Questa sera, l’artista originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino, porterà tutta la sua energia sul Suzuki Stage. BigMama ha già calcato il palco dell’Ariston con il brano “La Rabbia non ti Basta” e, in precedenza, ha duettato con Elodie. Anche in questa edizione, pur non essendo in gara, non mancherà di far sentire la sua potente voce. Appuntamento a questa sera, quando, anche se fuori dalla competizione, San Michele di Serino e tutta l’Irpinia tiferanno per lei.