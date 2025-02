Dieci testimoni del processo al clan Partenio indagati per falsa testimonianza

AVELLINO- Avrebbero omesso o addirittura negato particolari e circostanze raccolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, in qualche caso smentito le loro stesse dichiarazioni e quanto era stato in alcune circostanze anche raccolto con le intercettazioni da parte dei militari di Via Brigata nell’ambito dell’indagine al “Nuovo Clan Partenio” conclusa il 14 ottobre del 2019 con l’operazione dell’Antimafia “Partenio 2.0”. Per dieci testimoni nel processo al gruppo guidato dai fratelli Pasquale e Nicola Galdieri, partito nell’aula bunker di Poggioreale nel novembre del 2020 e chiuso con il verdetto di primo grado del luglio 2023 della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino ci potrebbe essere un processo per falsa testimonianza. Tutti sono stati infatti destinatari di un avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura di Avellino. Nei loro confronti il pm della Procura di Avellino Antonella Salvatore si prepara a chiedere dunque il processo. Lo sviluppo della vicenda e’ collegata all’ordinanza della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino e alla stessa sentenza nei confronti degli esponenti del clan Partenio (che ora sono davanti alla Corte di Appello di Napoli per il processo di secondo grado). I testimoni finiti sotto accusa ora potranno chiedere di essere ascoltati dalla Procura. Il collegio difensivo e’ costituito tra gli altri dagli avvocati Loredana De Risi, Stefano Vozella, Raffaele Petrillo e Costantino Sabatino.

Aerre