Sanremo New Talent: per il secondo anno consecutivo l’Irpinia tifa per Maria Karol

Per il secondo anno consecutivo, l’Irpinia è al fianco di Maria Karol, la giovane vocalist di Melito Irpino che, dopo aver superato le selezioni, è arrivata in finale al Sanremo New Talent. Domani sera, sabato 15 febbraio, si terrà la finalissima, e Maria Karol interpreterà “Canta Ancora” di Arisa, un brano dal testo profondo che affronta il tema del bullismo.

Sostenuta dai suoi genitori e da tutta la sua terra, la talentuosa 11enne irpina è pronta a conquistare il palco, accompagnata dall’affetto e dall’energia di tutta l’Irpinia. Ma le sorprese non finiscono qui: Maria ha infatti superato anche le selezioni di The Voice Kids, e presto la rivedremo in TV.