Nargi presidente del Piano di Zona? La sindaca: “Sto valutando”

Nargi presidente del Consiglio d’Amministrazione del Piano di Zona, la risposta della sindaca: “Sto valutando, poiché il ruolo del sindaco è di per sé molto impegnativo, ma mi rendo conto dell’importanza di questa grande istituzione, quindi sto facendo le dovute valutazioni.” Queste le parole della sindaca, sollecitata dai cronisti sul rinnovo dei vertici del Piano di Zona, di cui la città di Avellino è capofila, e di Azienda Città Servizi.

La sindaca è intervenuta stamane nella Cattedrale di Avellino, in occasione della partecipata messa in onore di San Modestino, patrono del capoluogo. “Leggo di ricostruzioni fantasiose da parte di alcuni organi di stampa riguardo le nuove nomine”, ha proseguito Nargi. “Noi stiamo provvedendo al rinnovo delle nomine: la prossima settimana ci sarà l’assemblea dell’Acs e a seguire anche la riunione per definire la presidenza del Piano di Zona, lasciata vacante dopo le dimissioni del sindaco di Grottolella, Antonio Spiniello.”