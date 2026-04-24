Sanita’, il governatore Fico: 98 milioni per rafforzare personale di Ospedali e Case di Comunita’

NAPOLI- Novantotto milioni per il personale che sara’ impegnato nella rete territoriale della sanita’..Fondi che serviranno a garantire servizi rafforzati a Case della Comunita’ Ospedali di Comunita’ e Centrali Operative. Ad annunciare l’investimento sulla sanita’ territoriale il governatore della Campania Roberto Fico, che ha ribadito come tanto resta ancora da fare, ma il lavoro della Regione andra’ avanti. “Stiamo lavorando con attenzione sulla sanità in Campania- ha scitto il governatore Fico- E poco fa abbiamo deciso di impegnare 98 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario con l’obiettivo di rafforzare la rete della sanità territoriale. Per permettere alle Case della Comunità, agli Ospedali di Comunità, alle Centrali Operative Territoriali e alle Unità di Continuità Assistenziale di offrire servizi sanitari sempre più capillari in linea con gli obiettivi del PNRR. Sappiamo che c’è ancora tanto da fare, ma andiamo avanti con determinazione per costruire una Regione più giusta e che sappia dare risposte ai cittadini campani”.