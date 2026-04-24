“Noi per Monteforte” solleva il caso campus sportivo in consiglio: Cilio incalza l’amministrazione

Il Gruppo di opposizione “Noi per Monteforte” porta il caso del Campus sportivo di

Alvanella in consiglio comunale.

Inaugurato a Novembre 2025, il Centro è ancora chiuso e off limits per famiglie, ragazzi e sportivi. “La struttura ha potenzialità importanti, sia per le attività sportive e, quindi, come riferimento prima di tutto per le associazioni locali, sia come punto di ritrovo e aggregazione”, precisa la Consigliera comunale Natascha Cilio che ieri, insieme all’altra Consigliera di “Noi per Monteforte” Giulia Valentino, ha chiesto al Sindaco, attraverso un’interrogazione, chiarimenti sul futuro di un Centro all’avanguardia, abilitato ad ospitare competizioni sportive di calcio, calcetto, basket, tennis e pallavolo, sia a livello regionale che nazionale.

“Le associazioni sportive locali – si legge nel testo dell’interrogazione –

rappresentano un presidio sociale importante e necessitano di spazi adeguati per lo

svolgimento delle proprie attività. Risulta fondamentale chiarire sin da ora le

modalità di gestione futura della struttura, al fine di garantire trasparenza e pari

opportunità di accesso alle realtà associative del territorio”. La gestione è forse il nodo più importante da sciogliere. Nell’interrogazione si chiede infatti “quali siano gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale in merito alla gestione futura del Campus. Se sia prevista una forma di gestione diretta o mediante affidamento a soggetti terzi e quali strumenti e criteri si intendano adottare per garantire alle associazioni sportive del territorio la possibilità di utilizzare la struttura in maniera equa, trasparente e continuativa”.

Sollecitato dall’interrogazione, il Sindaco ha già dato, stesso ieri sera in aula, qualche prima indicazione sul futuro della struttura, confermando quanto detto in occasione del recente confronto in aula con i cittadini, durante “L’Ora della verità”, circa mancanze di natura tecnico-amministrativa, a partire dal collaudo della struttura. Qualche passaggio è stato dedicato anche alla gestione.

“L’amministrazione – precisa Cilio – sarebbe intenzionata, almeno in base a quanto detto dal Sindaco e dal suo Vice, a coinvolgere in primis, come da noi sollecitato, le Associazioni sportive locali, per poi puntare anche su società professionistiche che potrebbero dare ulteriore visibilità al Campus. Così come si starebbe anche immaginando una gestione ad hoc per gli eventi”.

Il Sindaco ha parlato anche della possibilità di rendere accessibile, in tempi relativamente rapidi, almeno il campo di calcetto. “Vedremo, per il momento si tratta solo di buone intenzioni. L’unico dato certo – conclude la Consigliera di opposizione – è che la struttura è ancora chiusa e inutilizzabile ed esposta anche al rischio di atti di vandalismo. In questa fase, come peraltro già sollecitato, sarebbero quantomeno opportuni maggiori controlli, per evitare che qualcuno si faccia male e che la struttura possa essere in qualche modo danneggiata”.