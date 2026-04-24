Comunali, presentata la lista del Partito Democratico a sostegno di Nello Pizza

Avellino – E’ stata presentata questo pomeriggio presso il Comune di Avellino la lista del Partito Democratico che parteciperà alle elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio per il rinnovo del Consiglio Comunale di Avellino. La lista è collegata alla candidatura a sindaco di Nello Pizza. La compagine presenta una ripartizione assolutamente paritaria di genere, una scelta politica consapevole e fortemente voluta dalla federazione del Pd irpino.

Di seguito i componenti della lista:

Enza Ambrosone

Valentina Bianco

Flaviano Capossela

Gennaro Cesa

Concetta detta Dina Ciccullo

Luca Cipriano

Silvia Di Somma

Leonardo Festa

Mariapia Ficociello

Barbara Gaita

Mafalda Galluccio

Clelia Gambino

Carmine Genovese

Marietta Giordano

Nicola Giordano

Maria detta Mirella Giova

Virgilia Guerriero

Ettore Iacovacci

Sara Iannaccone

Teodoro Marena

Ada detta Ada Mastroberardino

Adalgisa Matarazzo

Nicole Mazzeo

Ciriaco Morano

Edgardo Pesiri

Claudio Petrozzelli

Angelo Reale

Fernando detto Nando Romano

Giuseppe Russo

Mario Sorice

Gliuliana Taglialatela

Modestino Verrengia