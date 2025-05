Sanità, De Luca assicura: entro giugno ci saranno tutte le nomine, risultati da difendere

NAPOLI- “Abbiate fede. Entro giugno li nomineremo tutti”. Il riferimento del governatore Vincenzo De Luca ai manager di ospedali e Asl della Campania. Lo ha ribadito questa mattina al Cto di Napoli, inaugurando alcuni spazi all’interno della struttura ospedaliera: «Serve il senso delle istituzioni e difendere lo stile di lavoro che abbiamo introdotto- ha spiegato De Luca- La sanità campana non è stata più il luogo della clientela politica e delle porcherie clientelari. Noi abbiamo lavorato per assumere i migliori per curriculum, e non i raccomandati, i migliori anche per dedizione e spirito di sacrificio per questo lavoro straordinario. E questo lavoro bisogna difenderlo in un passaggio delicato di vita istituzionale in Regione sia per le nomine dei direttori generali e amministrativi. Abbiate fede. Li nomineremo tutti – ha concluso De Luca – entro il mese di giugno per dare continuità all’attività del nostro sistema sanitario”. Le nomine interesseranno anche Asl e Moscati di Avellino.