Lauro, la minoranza affida una consulenza sul bilancio e boccia il Rendiconto: rischio dissesto

LAURO- La minoranza affida ad un consulente lo studio del Rendiconto e boccia il documento finanziario portato in aula dall’amministrazione comunale guidata da Rossano Boglione. I consiglieri del gruppo di minoranza consiliare a cui si e’ aggiunto anche il consigliere comunale Umberto Iovino hanno portato in aula le conclusioni affidate al professore Eugenio Russo, docente a contratto Università di Salerno, dottore commercialista, iscritto all’ Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Nola. I dati ovviamente sono quelli a disposizione in forma sintetica relativamente ai conti. Per questo hanno segnalato come: “Il rendiconto non è in equilibrio: come evidenziato nella dettagliata relazione redatta dal Prof. Eugenio Russo – “Valutazioni ed osservazioni sul rendiconto di gestione e documenti allegati anno 2024” – emergono gravi criticità contabili, con squilibri che mettono in discussione la veridicità e la solidità del bilancio comunale”. A cui si aggiungono l’ “assenza di risposte alle richieste di accesso agli atti riguardanti: Le verifiche di cassa del 3° e 4° trimestre 2024; La situazione aggiornata del contenzioso legale in essere; I debiti fuori bilancio eventualmente maturati e non riconosciuti”

Tali mancanze ostacolano la nostra partecipazione democratica e rendono il giudizio sul rendiconto soltanto parziale per quanto gravemente preoccupante.

Alla luce di quanto sopra esposto, proponiamo formalmente l’avvio della procedura per la dichiarazione di dissesto finanziario, come previsto dall’art. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), ritenendo che: Sussistano squilibri strutturali e irreversibili nella gestione economico-finanziaria dell’ente;Non vi siano le condizioni per garantire, con le attuali risorse, il rispetto degli obblighi

correnti e il pagamento dei debiti; La dichiarazione di dissesto rappresenti un atto di responsabilità per salvaguardare

la stabilità dell’ente e tutelare i cittadini da conseguenze ancora più gravi”.