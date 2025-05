Paraplegico torna a camminare grazie a neurostimolatore: nel team un medico irpino

AVELLINO- C’e’ anche un neurochirurgo avellinese nel team guidato dal professor Pietro Mortini, primario di Neurochirurgia al San Raffaele e ordinario di Neurochirurgia all’Università San Raffaele, che ha consentito, primo caso al mondo, ad un paziente paraplegico di 33 anni di tornare a camminare grazie a un neurostimolatore. Il caso clinico di Andrea e’ stato pubblicato su “Med – Cell Press” da un team multidisciplinare del Mine Lab composto da medici, fisioterapisti e ricercatori dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e dell’università Vita-Salute San Raffaele, insieme ai bioingegneri della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa coordinati da Silvestro Micera. Tra loro c’e’ Luigi Albano, neurochirurgo e ricercatore San Raffaele, che come ha spiegato a Sky Tg 24 come primo autore dello studio quello di Andrea e’ stato “un’incredibile recupero” ,immobilizzato da “una lesione midollare traumatica a livello toracico basso (T11-T12) estesa al cono midollare, la porzione terminale del midollo spinale”. Un incidente sul lavoro gli aveva prodotto “un grave deficit motorio dovuto al danno del sistema nervoso sia centrale che periferico”, spiegano da via Olgettina. “I ricercatori, dopo aver impiantato chirurgicamente un neurostimolatore midollare nello spazio epidurale, hanno applicato protocolli specifici di stimolazione e riabilitazione, migliorando significativamente forza muscolare, deambulazione e controllo motorio”.

CHI E’ IL MEDICO IRPINO

Proprio dal sito ufficiale del Gruppo San Donato e’ possibile ricostruire il brillante curriculum del medico e ricercatore irpino. Il Dottor Luigi Albano è Neurochirurgo presso l’Unità Operativa di Neurochirurgia e Radiochirurgia Stereotassica Gamma Knife dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, diretta dal Professor Pietro Mortini.

Nato ad Avellino nel 1987, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nel 2012 dove si è specializzato in Neurochirurgia nel 2019. Completa la sua formazione nel 2023 ottenendo, con lode, il dottorato di ricerca in Neuroscienze e Neurologia Sperimentale presso la Scuola Internazionale di Dottorato in Medicina Molecolare dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Dal 2018 al 2019 ha svolto attività di ricerca all’estero presso il Dipartimento di Neurochirurgia, Brain Mapping and Restoration Laboratory dell’Università della California Los Angeles (UCLA), USA. Vincitore della Lars Leksell Fellowship Award, nel 2021 (Giugno – Novembre) ha lavorato come Clinical Fellow presso il Dipartimento di Neurochirurgia dell’Università di Pittsburgh (UPMC), USA, con il quale tuttora collabora per numerosi progetti di ricerca. Il Dottor Albano svolge attività clinica presso l’Unità Operativa di Neurochirurgia dal 2013. Ha preso parte ad oltre 2.000 interventi Neurochirurgici, sia per patologie cerebrali (tumori, traumi, emorragie, idrocefalo) sia spinali (ernie discali, stenosi, instabilità, tumori), e a trattamenti di Radiochirurgia Gamma Knife.Partecipa costantemente come relatore a congressi scientifici di settore a livello nazionale e internazionale.