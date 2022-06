Sanità Avellino e Benevento, Mastella: “Complimenti e auguri a Volpe, Ferrante e Morgante”

“Un plauso al dott. Gennaro Volpe per la riconferma a Direttore Generale della ASL di Benevento. Un saluto ed un in bocca al lupo al dott. Mario Ferrante, nuovo manager dell’Asl di Avellino, ma soprattutto un sentito ringraziamento a lui per il lavoro svolto alla guida dell’ospedale cittadino e per la sinergica collaborazione istituzionale che ci ha visti coinvolti, in questi anni particolarmente difficili a causa dell’emergenza pandemica che abbiamo vissuto. Il mio benvenuto ed i miei migliori auguri di buon lavoro alla dott.ssa Maria Morgante, neo dirigente dell’Azienda Ospedaliera ‘San Pio’”. Così, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.