Giornata Mondiale del Rifugiato 2022, la due giorni di eventi a Lacedonia

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato il SAI Msna di Lacedonia, Ente Titolare Comune di Lacedonia – Ente Gestore Cooperativa sociale La Città della Luna- organizza una due giorni all’insegna della condivisione e della partecipazione che si terrà in Piazza de Sanctis Lacedonia (Av), il 24 e il 25 giugno 2022 dalle ore 17.30.

Il programma:

24 Giugno, terza edizione della Biblioteca Vivente del Progetto FAMI3691 IL POSTO GIUSTO. Un momento per ascoltare, dialogare e ridurre i pregiudizi ” leggendo non libri ma persone”. Gli artisti lacedoniesi MIZA e Alessandro Quatrale trasmetteranno su tela le emozioni e il gruppo musicale FRIESTK accompagnerà il momento con un tappeto musicale.

In collaborazione con il SAI di Fisciano, gestito dal Consorzio La Rada saranno realizzati degli aquiloni artigianali da regalare ai partecipanti.

25 Giugno, l’artista ceramista Rita Cafaro, coadiuvata dai ragazzi del SAI di Lacedonia e dalle operatrici dell’associazione odv Operatori di pace onlus realizzerà dei pezzi unici che saranno donati ai partecipanti con un laboratorio di tecnica Raku.

In collaborazione con Filamenti si terrà un laboratorio di Sartoria Street in cui si produrranno braccialetti per tutti. Il gruppo musicale FRIESTK ci accompagnerà per tutta la serata.

L’ evento è pubblicato sul sito Sistema Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno al seguente indirizzo: www.retesai.it