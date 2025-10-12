Sangiuliano prepara il ritorno in politica in Campania

Gennaro Sangiuliano prepara il suo ritorno in politica. Dopo le dimissioni da ministro della Cultura, rassegnate lo scorso settembre a seguito del cosiddetto “caso Boccia”, l’attuale inviato del Tg1 a Parigi sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Secondo indiscrezioni, per lui ci sarebbe già un posto nella lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali in Campania.

A confermare le voci è stato lo stesso Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione: “Gliel’ho chiesto io”, ha dichiarato. Nessun annuncio ufficiale, ma i segnali social dell’ex ministro sembrano lasciare pochi dubbi.

In un recente post, Sangiuliano ha scritto: “La Campania e Napoli sono la mia terra. Sono state sempre al centro della mia azione.”

Nel messaggio, l’ex ministro elenca 17 interventi che avrebbe promosso durante la sua gestione del Ministero della Cultura a favore dei luoghi simbolo del patrimonio campano: dall’Albergo dei Poveri alla Floridiana, dal Museo Archeologico Nazionale a Capodimonte, fino a Pompei, Ercolano, Carditello e al recupero dello Spolettificio di Torre Annunziata. Un modo per ricordare, e forse rivendicare, quanto fatto da ministro per la sua terra. “Amare la propria terra significa amare la propria comunità e testimoniare le proprie origini. Molti lo teorizzano, qualcuno lo ha fatto con atti concreti”, ha aggiunto in un altro post.