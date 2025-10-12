VIDEO/ Nel Giubileo della Speranza, Montevergine accoglie migliaia di giovani e devoti da tutto il mondo

Continuano a crescere le presenze dei fedeli e dei pellegrini al Santuario di Montevergine. Si registra sempre più un trend in aumento. Tante le presenze di giovani e pellegrini che raggiungono a piedi il Santuario di Mamma Schiavona. Un momento storico importante in cui la Cristianità celebra il Giubileo della Speranza e la basilica di Maria Santissima di Montevergine è luogo giubilare.

La Santa Messa della domenica alle ore 11:00 prevede la celebrazione dell’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia, che oggi ha ribadito l’importanza della preghiera a Maria in un momento delicato per tutta l’umanità.

Ogni anno il Santuario accoglie circa due milioni di pellegrini, provenienti da ogni parte del mondo, confermandosi uno dei principali luoghi di culto cattolico in Italia. La Basilica di Maria Santissima di Montevergine, situata nel cuore della Campania, è meta quotidiana di gruppi parrocchiali, movimenti di preghiera, associazioni, scolaresche e fedeli singoli. Le visite raggiungono il loro picco nei mesi di maggio e ottobre, tradizionalmente dedicati alla devozione mariana. I pellegrinaggi, che durano in genere una giornata o poche ore, si concentrano sulla recita del Rosario, sulla partecipazione alla Santa Messa e sulle visite al Museo.