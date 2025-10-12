Regionali, Fico e Nardella a Lacedonia

Un appuntamento di rilievo politico e territoriale quello in programma martedì 15 ottobre alle ore 19:00 presso il Teatro Comunale di Lacedonia, dove si terrà l’incontro dal titolo “Ricominciamo da T(r)e – Istruzione, Lavoro, Mobilità”.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Di Conza, il dibattito vedrà la partecipazione di Roberto Fico, candidato alla Presidenza della Regione Campania, dell’europarlamentare Dario Nardella, del consigliere regionale Maurizio Petracca e del segretario regionale del Partito Democratico Piero De Luca.
A moderare l’incontro sarà Gerardo Capodilupo, presidente provinciale del Partito Democratico.