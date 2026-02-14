Bandi e avvisi della Regione, Fico: non esisteranno concorrenti già vincitori

NAPOLI- “In tutti i bandi e gli avvisi pubblici della Regione prevarrà sempre il merito. Non esisteranno partecipanti già vincitori. Conteranno merito, impegno e qualità dei progetti”. E’ quello che ha voluto ribadire il governatore della Campania Roberto Fico, intervento per i saluti all’evento del Partito Democratico “L’Italia che coltiva i saperi”, la due giorni della campagna di ascolto organizzata in tutta Italia dai democrat che ha fatto tappa a Napoli. Per Fico questo l’unico modo per garantire che i giovani non vadano più via dalla Campania: “Perché solo dando spazio alle migliori competenze possiamo garantire ai cittadini campani scelte all’altezza delle sfide che abbiamo davanti e ai nostri giovani la possibilità di costruire il futuro nella loro regione”.