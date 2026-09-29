San Michele Arcangelo, il Prefetto Fico in Questura: “Una sola squadra, una stessa famiglia istituzionale”

In occasione della festa di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, il Prefetto di Avellino, Franca Fico, ha incontrato questa mattina dirigenti e personale della Questura di Avellino, accolta dal Questore Pasquale Picone, prima della celebrazione della Santa Messa in Duomo.

La giornata è stata anche l’occasione per visitare gli uffici e incontrare gli operatori, in un momento dedicato alla vicinanza e al rapporto di collaborazione tra le due articolazioni territoriali del Ministero dell’Interno.

“L’Irpinia è una terra che conosco e alla quale sono legata per il mio percorso professionale. Essere qui, oggi, è per me un piacere”.

“Prefettura e Questura sono una sola squadra, una stessa famiglia istituzionale. Ci confrontiamo quotidianamente, condividiamo le questioni da affrontare e lavoriamo insieme per trovare le soluzioni”, ha aggiunto.

Nel corso dell’incontro è stato rivolto un ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per il lavoro svolto ogni giorno, negli uffici e nei servizi sul territorio, e per la collaborazione assicurata alla comunità.

Un pensiero è andato anche alle famiglie degli operatori, che condividono con loro impegni e sacrifici.