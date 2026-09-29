Cervinara, carte d’identità “fake” e droga: la Polizia smaschera i falsi e ferma gli assuntori

I poliziotti del Commissariato di Cervinara (AV), nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei fenomeni delittuosi, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, e delle condotte che possono arrecare disturbo alla sicurezza e alla quiete pubblica, hanno eseguito numerosi controlli nei territori di Cervinara e dei Comuni limitrofi della Valle Caudina. Nel corso delle attività un 35enne extracomunitario residente nel beneventano e un 30enne della provincia di Avellino, con a carico pregiudizi di polizia, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale commessa dal privato, in quanto durante un controllo, alla richiesta degli agenti, fornivano carte di identità elettroniche prive di microchip. Due giovani della provincia di Benevento sono stati segnalati alla Prefettura della provincia di residenza in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina per uso personale, debitamente sottoposte a sequestro. Agli stessi è stata ritirata la patente di guida.

All’esito dei controlli sono state identificare oltre 200 persone, alcune delle quali gravate da pregiudizi di polizia, e controllati 70 veicoli. Sono state altresì controllate diverse attività commerciali nonché vari esercizi pubblici.