Petardo esploso in Via Del Balzo: dai video il momento in cui viene lanciato nella galleria

AVELLINO- In un video di pochi secondi, già acquisito dagli agenti della Questura di Avellino, le immagini del lancio da parte di un uomo con una felpa e cappuccio del grosso petardo esploso nella notte nella galleria di Via Del Balzo. Sarebbe questo uno degli elementi per identificare l’autore dell’atto, che almeno fino a poche ore fa non era stato denunciato da nessuno dei proprietari delle attività in zona e dai due condomini che si trovano nel raggio della galleria.

LO SCOPPIO DEL PETARDO

Sono circa le una e trenta della scorsa notte quando viene avvertito un boato all’interno della parte della galleria di Via Del Balzo che da accesso a due dei palazzi che si trovano sulla zona. Il boato sarebbe stato pesante, anche perche’ amplificato dall’area parzialmente chiusa, i danni invece per fortuna irrisori. Una porzione della pavimentazione scheggiata e qualche calcinacci caduto probabilmente in conseguenza dell’onda d’urto all’interno di un negozio sfitto. Nella mattinata sono scattati gli accertamenti da parte degli agenti della Volanti di Via Palatucci e della Squadra Mobile. Anche i video della zona sono stati acquisiti per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Molto probabile che in poche ore potrebbe anche essere individuato l’autore del danneggiamento. Per ora non è chiaro se si tratta di una “bravata” o qualcosa di più serio. Anche se non essendoci danni consistenti la vicenda potrebbe essere letta in maniera meno preoccupante. Gli accertamenti da parte degli inquirenti continuano.