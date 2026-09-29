AVELLINO- In un video di pochi secondi, già acquisito dagli agenti della Questura di Avellino, le immagini del lancio da parte di un uomo con una felpa e cappuccio del grosso petardo esploso nella notte nella galleria di Via Del Balzo. Sarebbe questo uno degli elementi per identificare l’autore dell’atto, che almeno fino a poche ore fa non era stato denunciato da nessuno dei proprietari delle attività in zona e dai due condomini che si trovano nel raggio della galleria.
LO SCOPPIO DEL PETARDO
Sono circa le una e trenta della scorsa notte quando viene avvertito un boato all’interno della parte della galleria di Via Del Balzo che da accesso a due dei palazzi che si trovano sulla zona. Il boato sarebbe stato pesante, anche perche’ amplificato dall’area parzialmente chiusa, i danni invece per fortuna irrisori. Una porzione della pavimentazione scheggiata e qualche calcinacci caduto probabilmente in conseguenza dell’onda d’urto all’interno di un negozio sfitto. Nella mattinata sono scattati gli accertamenti da parte degli agenti della Volanti di Via Palatucci e della Squadra Mobile. Anche i video della zona sono stati acquisiti per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Molto probabile che in poche ore potrebbe anche essere individuato l’autore del danneggiamento. Per ora non è chiaro se si tratta di una “bravata” o qualcosa di più serio. Anche se non essendoci danni consistenti la vicenda potrebbe essere letta in maniera meno preoccupante. Gli accertamenti da parte degli inquirenti continuano.
Petardo esploso in Via Del Balzo: dai video il momento in cui viene lanciato nella galleria
AVELLINO- In un video di pochi secondi, già acquisito dagli agenti della Questura di Avellino, le immagini del lancio da parte di un uomo con una felpa e cappuccio del grosso petardo esploso nella notte nella galleria di Via Del Balzo. Sarebbe questo uno degli elementi per identificare l’autore dell’atto, che almeno fino a poche ore fa non era stato denunciato da nessuno dei proprietari delle attività in zona e dai due condomini che si trovano nel raggio della galleria.