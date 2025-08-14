San Matteo di Salerno e San Bartolomeo di Montoro: si rinnova il legame

Si rinnova un legame di fede e fraternità tra la Paranza di San Matteo di Salerno e la Comunità di San Bartolomeo di Montoro. Anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo Apostolo, Patrono della ridente frazione montorese, previsti per il 24 agosto, i portatori dell’Evangelista San Matteo parteciperanno con devozione alla solenne processione.

Nel corteo sacro sfileranno i venerati simulacri di San Bartolomeo, San Vincenzo Ferreri e della Madonna delle Grazie. A quest’ultima, in un gesto di profonda comunione spirituale, saranno riservate le spalle e le braccia dei portatori salernitani, a suggello di un’unione che si rinnova nel segno della fede, della tradizione e dell’amicizia tra le due comunità.