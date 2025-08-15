Concerto Serena Brancale ad Ariano Irpino

Il concerto dell’artista Serena Brancale, previsto per il 20 agosto, si svolgerà presso Piazzale Mazzini anziché in Piazza Plebiscito. Questa decisione è stata presa a causa dell’attesa partecipazione del pubblico, che si prevede sarà considerevole anche da fuori città e della limitata capienza della piazza principale.

“Abbiamo dovuto optare per uno spazio più ampio, per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, accogliendo al meglio gli arianesi e i tanti visitatori da fuori città,” dichiara il Sindaco, Enrico Franza. “Il concerto si terrà in una delle piazze storiche della nostra Ariano, già nota per ospitare eventi di grande richiamo, e siamo felici di annunciare che tutto è pronto per vivere insieme questa magica notte d’estate.”

Per garantire un facile accesso all’evento, sono previste corse aggiuntive e straordinarie dell’Amu a partire dalle due periferie Martiri, fermata località Perazzo, e Cardito, fermata scuola Media Mancini, dalle ore 20.30 alle 01.30.

L’Amministrazione Comunale invita tutti a partecipare e a condividere un momento di grande musica e convivialità.