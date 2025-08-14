“Cascola anomala” dei noccioleti, avviate procedure per riconoscimento stato di calamità

Il Comune di Mercogliano informa che la Giunta regionale della Campania – Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali – ha avviato le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità a causa della cascola anomala che ha colpito i noccioleti campani.

In base all’art. 5 del D.lgs. n. 102/2024, gli uffici regionali provvederanno a individuare e delimitare gli areali interessati per l’attivazione degli interventi compensativi. Entro 15 giorni dovrà essere definito in maniera univoca il territorio colpito, la tipologia e l’entità del danno subito dalle imprese.

Per l’accesso ad eventuali ristori è prevista una stima preventiva del danno alla produzione corilicola per ciascun areale, confrontata con la produzione media del triennio precedente. Il Comune invita tutte le aziende agricole del territorio a monitorare gli aggiornamenti sul sito istituzionale e a preparare la documentazione utile in vista delle verifiche. L’avviso reca la firma dell’assessore all’Agricoltura, Carmine Matarazzo, e del sindaco, Vittorio D’Alessio.