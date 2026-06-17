San Martino Valle Caudina, un patto anti racket e usura tra Comune e SOS Impresa

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Un patto antiracket. Quello siglato ieri presso l’Aula Consiliare “Gianni Raviele” del Comune di San Martino Valle Caudina. E’ stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa “A favore della legalità e contro la delinquenza” tra il Comune di San Martino Valle Caudina e l’Associazione SOS Impresa Avellino APS, il sindaco Pasquale Pisano e il presidente Mimmo Capossela. “Si tratta di un momento significativo per la nostra comunità, che rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale” ha spiegato il sindaco Pasquale Pisano, che ha anche sottolineato come ”

L’attività svolta da SOS Impresa Avellino APS rappresenta un presidio fondamentale sul territorio nella lotta contro il racket e l’usura, fenomeni che minano la libertà delle persone, delle famiglie e delle attività economiche. Attraverso questo accordo, si rafforza una collaborazione orientata alla prevenzione, all’informazione, al sostegno delle vittime e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui valori della legalità”. E ha concluso ribadendo come “Le istituzioni, le associazioni e i cittadini sono chiamati a fare rete per costruire una comunità sempre più forte e libera, capace di promuovere sviluppo, fiducia e partecipazione.L’Amministrazione Comunale ringrazia SOS Impresa Avellino APS per la disponibilità e la collaborazione, nella convinzione che la legalità non sia soltanto un principio da difendere, ma un valore da vivere quotidianamente insieme”.