Avellino, pronto a compiere un gesto estremo: salvato dagli agenti della Polizia

AVELLINO- Un provvidenziale Intervento delle Volanti della Questura di Avellino nella mattinata di oggi in Via Circumvallazione, all’interno della Galleria Ciardiello, dove era stata segnalata una persona con l’intento di compiere un gesto estremo. Gli agenti della Questura di Avellino hanno messo in salvo la persona e hanno richiesto sul posto l’ intervento dei Vigili del Fuoco (per messa eseguire la messa in sicurezza delle condutture del gas) e del personale 118, in quanto la persona messa in salvo ha perso i sensi. La persona e’ stata trasferita al Moscati di Avellino per controlli.