Sette minuti verso il cielo: la Funicolare di Montevergine celebra 70 anni di storia

La Funicolare di Montevergine, patrimonio dell’Air, della Regione Campania e della collettività, compie 70 anni dall’ inaugurazione e dalla sua prima corsa. Una ricorrenza straordinaria che verrà celebrata il prossimo 23 giugno, nella suggestiva cornice dell’Abbazia del Loreto di Mercogliano, candidata a diventare sito dell’UNESCO.

L’Abate Ordinario di Montevergine S.E. Riccardo Luca Guariglia, il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio e l’Amministratore Delegato Air Campania Anthony Acconcia martedì 23 giugno alle ore 10.00 accoglieranno autorità militari, civili e religiose e dopo i saluti istituzionali sarà inaugurata una Mostra dedicata proprio alla storia della Funicolare, nell’Auditorium “Domenico Antonio Vaccaro” del Palazzo Abbaziale Loreto di Mercogliano.

La Funicolare di Montevergine rappresenta un’esperienza unica nel suo genere: un viaggio con la storica Funicolare che quest’anno compie 70 anni dalla sua realizzazione e che in soli 7 minuti raggiunge il Santuario di Montevergine tra scenari stupendi e vedute spettacolari.

“La Funicolare di Montevergine è stata 70 anni fa, una soluzione di mobilità innovativa e rivoluzionaria per raggiungere il Santuario di Montevergine ed ancora oggi rappresenta un mezzo di trasporto, utile a favorire la mobilità sostenibile e l’indotto turistico. Il Santuario di Mamma Schiavona, penalizzato dalla chiusura della strada può contare su un mezzo sicuro e veloce per i devoti della Madonna di Montevergine”- afferma l’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia.

L ’idea di collegare il Santuario con il centro di Mercogliano tramite una Funicolare, in modo da rendere più agevole la salita dei pellegrini, risale alla fine del XIX secolo, su idea dell’abate Guglielmo De Cesare: nel 1882 buona parte del tracciato era stato già realizzato, ma a seguito di problemi economici e lo scoppio della prima guerra mondiale i lavori furono interrotti.

Nel 1926 l’Abate Ramiro Marcone fondò una società chiamata Partenion ed il 25 aprile diede il via all’inizio dei lavori di costruzione della stazione a valle; nel 1929 la società cambiò nome in Società Immobiliare Irpina di proprietà dei monaci benedettini, che ottennero l’usufrutto della funicolare per 50 anni.

Lo scoppio della seconda guerra mondiale fermò ancora una volta i lavori e l’impianto poté essere inaugurata il 23 giugno 1956 dall’abate Ludovico Anselmo Tranfaglia

Il progetto della Funicolare fu condiviso dalla Comunità Benedettina di Montevergine con l’Abbazia Benedettina di Montserrat, che proprio nel 1929 realizzò il progetto della Funicolare per raggiungere il Monastero Benedettino ed il Santuario Mariano arroccato a 700 m di quota sui monti della Catalogna, a nordovest di Barcellona. Da secoli luogo di pellegrinaggio, il sito è stato attrezzato di una funicolare che collega il monastero vero e proprio con la grotta in cui, secondo la tradizione, è stata rinvenuta la statua miracolosa della Vergine Nera.