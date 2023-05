San Martino Valle Caudina: la Regione approva il piano di gestione forestale. In particolare, il decreto da’ il via libera al piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del periodo di vigenza decennio 2023/2032.

“Un altro importante traguardo raggiunto – sottolinea il sindaco Pasquale Pisano – grazie al quale è possibile effettuare interventi di taglio selvicolturale mirati alla gestione e rinnovamento del patrimonio boschivo, che rappresenta una realtà di grande importanza sia come bene insostituibile dal punto di vista ambientale, paesaggistico e ricreativo, sia come risorsa da valorizzare in termini economico-produttivi, nonché conversione a ceduo delle specie presenti e soprattutto del castagno, promuovere la sentieristica e la viabilità minore attraverso l’individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico,con l unico obiettivo di valorizzare la montagna, un bene caro a tutti i sammartinesi”.