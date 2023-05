Atripalda, era l’incubo dei suoi familiari: 44enne ai domiciliari. L’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura, è stata eseguita dagli agenti della polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura.

A carico delll’uomo, allo stato delle indagini, sono stati acquisiti gravi indizi del reato di atti persecutori nei confronti di familiari, con reiterate condotte vessatorie, estrinsecatesi in aggressioni fisiche e minacce, che avevano cagionato in essi un perdurante grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per sé e i propri familiari, tanto da indurli a non uscire di casa per paura di incontrarlo.

Il 44enne deve rispondere anche del reato di incendio, per aver dato fuoco alla copertura di auto di proprietà di una delle parti offese.